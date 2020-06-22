Суд взял четыре дня на размышления. Приговор по делу «Седьмой студии» огласят 26 июня

Напомним, 22 июня стало известно о том, что гособвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела — Кирилла Серебренникова прокурор просит приговорить к 6 годам в колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — к 5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора РАМТ Софью Апфельбаум — к 4 годам колонии и штрафу 200 тысяч рублей.

Заседание по делу «Седьмой студии», шедшее в Мещанском суде Москвы, завершилось без вынесения приговора. Он будет оглашен 26 июня в 11.00.

В ходе заседания, которое шло с 11.00, Кирилл Серебренников заявил, что так называемое «театральное дело» — это «не про бухгалтерию». Он также добавил, что государство отказывается от созданного им же самим на деньги налогоплательщиков «в угоду конъюнктуре момента», «из-за изменения в общественном климате».



На новость о том, что Серебренникову, Малобродскому, Итину и Апфельбаум грозят реальные сроки, отреагировал глава СТД Александр Калягин и многие другие деятели культуры. Калягин, в частности, сказал, что «раздавлен и потрясен», и наказание является совершенно «несоразмерным».



В то же время все обвиняемые отказались признавать свою вину, а Юрий Итин, вспоминая, как ему говорили «Ну вы же все понимаете», заявил, что «ничего не понимает, и не поймет, если не восторжествует справедливость».



Фигуранты «дела «Седьмой студии» — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский — по версии правоохранительных органов, нецелевым образом израсходовали 128,9 миллионов рублей миллионов рублей, выделенные государством на спектакли проекта «Платформа».

