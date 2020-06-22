FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +25
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
22.06.2020 21:35
4
Печать

Apple представила новую iOS 14. iPhone можно будет использовать как ключи от машины

В Калифорнии 22 июня началась ежегодная конференция для разработчиков WWDC. Впервые в истории она проходит только в онлайн-режиме.

Apple представила на конференции новую операционную систему iOS 14. Обновили домашний экран — теперь приложения можно автоматически группировать по категориям (например, «недавно открытые» или «рекомендованные»). Также добавлен ряд новых виджетов — причем их можно добавлять прямо на домашний экран (например, часы или прогноз погоды).

Кроме того, в iOS добавили функцию «картинка в картинке» - благодаря ней можно смотреть свернутые видео из YouTube. А голосовой помощник Siri теперь поддерживает автоматическое распознавание команд. В Apple уверяют, что она стала работать в 20 раз быстрее. Siri также способна записывать аудиосообщения для отправки.

Обновили и Apple Maps — в них улучшили детализацию и добавили рекомендации и гиды для более удобной навигации. Например, теперь можно строить маршруты — в том числе, велосипедных поездок. Причем пользователь будет получать не только информацию о пробках, но также о подъемах и лестницах, которые могут встретиться на пути. Правда, работать это пока будет только в США.

Наконец, iPhone впервые можно будет использовать как ключ от автомобиля — правда, заработает это только в 2021 году и на первом этапе только для BMW пятой серии. Причем ключ от машины можно будет отправлять через iMessage.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Pilat
Угонщики дорогих авто сейчас дружно зааплодировали.
Такого подарка им не делали аж с 1991 года, когда в стране сменили власть.
ТиМуР
С каждым обновлением IOS , все больше чувствуется разница в локации .. многие возможности современных технологий у нас не доступны :(
kukuruzza
Конечно—Вы из жигулей вполне можете открыть любую соседнюю машинку,если телефон ее владельца скомуниздите заблаговременно))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний