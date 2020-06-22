В Калифорнии 22 июня началась ежегодная конференция для разработчиков WWDC. Впервые в истории она проходит только в онлайн-режиме.

Apple представила на конференции новую операционную систему iOS 14. Обновили домашний экран — теперь приложения можно автоматически группировать по категориям (например, «недавно открытые» или «рекомендованные»). Также добавлен ряд новых виджетов — причем их можно добавлять прямо на домашний экран (например, часы или прогноз погоды).



Кроме того, в iOS добавили функцию «картинка в картинке» - благодаря ней можно смотреть свернутые видео из YouTube. А голосовой помощник Siri теперь поддерживает автоматическое распознавание команд. В Apple уверяют, что она стала работать в 20 раз быстрее. Siri также способна записывать аудиосообщения для отправки.

