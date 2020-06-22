Apple представила новую iOS 14. iPhone можно будет использовать как ключи от машины
В Калифорнии 22 июня началась ежегодная конференция для разработчиков WWDC. Впервые в истории она проходит только в онлайн-режиме.
Apple представила на конференции новую операционную систему iOS 14. Обновили домашний экран — теперь приложения можно автоматически группировать по категориям (например, «недавно открытые» или «рекомендованные»). Также добавлен ряд новых виджетов — причем их можно добавлять прямо на домашний экран (например, часы или прогноз погоды).
Кроме того, в iOS добавили функцию «картинка в картинке» - благодаря ней можно смотреть свернутые видео из YouTube. А голосовой помощник Siri теперь поддерживает автоматическое распознавание команд. В Apple уверяют, что она стала работать в 20 раз быстрее. Siri также способна записывать аудиосообщения для отправки.
Обновили и Apple Maps — в них улучшили детализацию и добавили рекомендации и гиды для более удобной навигации. Например, теперь можно строить маршруты — в том числе, велосипедных поездок. Причем пользователь будет получать не только информацию о пробках, но также о подъемах и лестницах, которые могут встретиться на пути. Правда, работать это пока будет только в США.
Наконец, iPhone впервые можно будет использовать как ключ от автомобиля — правда, заработает это только в 2021 году и на первом этапе только для BMW пятой серии. Причем ключ от машины можно будет отправлять через iMessage.