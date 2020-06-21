РФС и РПЛ: «Речи о том, чтобы остановить сезон, нет»

«Что касается переносов из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможно по обоюдному и добровольному согласию клубов. Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб», — сказано в сообщении официальных структур.

Матчи Российской Премьер-лиги не отменят, несмотря на вспышку коронавируса, клубам позволят доиграть сезон. С таким заявлением 21 июня выступили представители РПЛ и Российского футбольного союза.

17 июня на карантин отправили игроков футбольного клуба «Ростов». Коронавирус одномоментно подтвердился у шестерых игроков. В результате вместо основного состава в матче с «Сочи» на поле вывели молодёжный. Несмотря на формальное поражение 17-летних футболистов, эта игра стала чуть ли не главным спортивным событием сезона. 20 июня COVID-19 диагностировали у троих спортсменов «Динамо». Матч с «Краснодаром» перенесён на 19 июля. Встреча должна была состояться вечером 21 июня.

РПЛ и РФС подчеркнули, что «речи о том, чтобы остановить сезон, нет». Они сочли, что лига и клубы способны обеспечить безопасные тренировки и доиграть все встречи.

Зрители на матчах РПЛ могут присутствовать только с разрешения региональных властей. Болельщиков приглашённой стороны на трибуны пускать нельзя.