ФК «Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса у шести игроков. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Сразу у шестерых игроков футбольного клуба «Ростов» был подтвержден коронавирус. Как заявили в пресс-службе ростовской команды в среду, 17 июня, весь коллектив ушел из-за этого на двухнедельный карантин.

«Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды», — говорится в официальном заявлении.