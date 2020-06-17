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17.06.2020 18:11
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ФК «Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса у шести игроков. Матч с «Сочи» под угрозой срыва

Сразу у шестерых игроков футбольного клуба «Ростов» был подтвержден коронавирус. Как заявили в пресс-службе ростовской команды в среду, 17 июня, весь коллектив ушел из-за этого на двухнедельный карантин.

«Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды», — говорится в официальном заявлении.

По неофициальной информации, из-за этой ситуации матч «Сочи» — «Ростов» будет отменен. Однако ранее президент РПЛ Сергей Прядкин, отвечая на вопрос о гипотетической ситуации, при которой коронавирусом заболеет большая часть одного из клубов, заявил, что приостановки чемпионата все равно не будет. Для этого лига ввела сквозную заявку, через которую можно дозаявлять игроков из молодежного и дублирующего составов.

Согласно календарю, «Зенит» сыграет с «Ростовом» в последнем туре чемпионата, 22 июля.

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Комментарии (3)

houspi
Семё-он Семёныч, ну, что Вы?..
Wert
Не иначе , как Старика Хоттабыча проделки.
f0ntan
Назначить техническое поражение Ростову. Или пусть выставляют на игру свой дублирующий состав.
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