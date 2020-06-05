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05.06.2020 17:39
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Болельщиков гостевых клубов не пустят на матчи РПЛ

Зрители смогут присутствовать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с разрешения региональных властей. При этом болельщиков гостевых клубов на игры не пустят. О принятии таких правил в период пандемии коронавируса 5 июня объявили на общем собрании участников РПЛ, которое прошло по видеосвязи.

О том, что именно регионы принимают решение о допуске боллельщиков на матчи, заявлял глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он подчеркнул, что при неблагоприятной эпидемиологической ситуации игры могут пройти и без зрителей. В этом году количество билетов сократят до 10 % от вместимости стадиона, всем пришедшим придётся использовать средства индивидуальной защиты.

Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги возобновится 19 июня.

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