Болельщиков гостевых клубов не пустят на матчи РПЛ

Зрители смогут присутствовать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с разрешения региональных властей. При этом болельщиков гостевых клубов на игры не пустят. О принятии таких правил в период пандемии коронавируса 5 июня объявили на общем собрании участников РПЛ, которое прошло по видеосвязи.

О том, что именно регионы принимают решение о допуске боллельщиков на матчи, заявлял глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Он подчеркнул, что при неблагоприятной эпидемиологической ситуации игры могут пройти и без зрителей. В этом году количество билетов сократят до 10 % от вместимости стадиона, всем пришедшим придётся использовать средства индивидуальной защиты.