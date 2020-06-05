Дюков: Допуск зрителей на матчи Российской премьер-лиги не обязателен
Регионы будут сами принимать решение о допуске или нет болельщиков на матчи РПЛ, которые возобновятся с 19 июня. Об этом РФС Александр Дюков сообщил 5 июня на заседании коллегии Министерства спорта РФ.
«Проведение матчей со зрителями не является обязательным, это будет зависеть и от эпидемиологической ситуации в регионах»,— сказал Дюков.
Он также добавил, что и регламент РФС будет адаптироваться с учетом требований Роспотребнадзора, а также будет адаптирован под всероссийские спортивные физкультурные мероприятия.
«Мы должны понимать, что COVID-19 будет с нами ещё какое-то время, даже вакцина не сможет решить эту проблему — это наша новая реальность, в которой мы должны научиться жить и работать. Я уверен, мы сможем адаптироваться и приблизиться к нормальному образу жизни», — цитируют журналисты президента РФС.
Чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги возобновится 19 июня после перерыва, заявлял ранее министр спорта. На играх разрешат присутствовать зрителям, однако число болельщиков ограничат до