Дюков: Допуск зрителей на матчи Российской премьер-лиги не обязателен

Регионы будут сами принимать решение о допуске или нет болельщиков на матчи РПЛ, которые возобновятся с 19 июня. Об этом РФС Александр Дюков сообщил 5 июня на заседании коллегии Министерства спорта РФ.



«Проведение матчей со зрителями не является обязательным, это будет зависеть и от эпидемиологической ситуации в регионах»,— сказал Дюков.



Он также добавил, что и регламент РФС будет адаптироваться с учетом требований Роспотребнадзора, а также будет адаптирован под всероссийские спортивные физкультурные мероприятия.

