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05.06.2020 12:38
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Дюков: Допуск зрителей на матчи Российской премьер-лиги не обязателен

Регионы будут сами принимать решение о допуске или нет болельщиков на матчи РПЛ, которые возобновятся с 19 июня. Об этом РФС Александр Дюков сообщил 5 июня на заседании коллегии Министерства спорта РФ.

«Проведение матчей со зрителями не является обязательным, это будет зависеть и от эпидемиологической ситуации в регионах»,— сказал Дюков.

Он также добавил, что и регламент РФС будет адаптироваться с учетом требований Роспотребнадзора, а также будет адаптирован под всероссийские спортивные физкультурные мероприятия.

«Мы должны понимать, что COVID-19 будет с нами ещё какое-то время, даже вакцина не сможет решить эту проблему — это наша новая реальность, в которой мы должны научиться жить и работать. Я уверен, мы сможем адаптироваться и приблизиться к нормальному образу жизни», — цитируют журналисты президента РФС.

Чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги возобновится 19 июня после перерыва, заявлял ранее министр спорта. На играх разрешат присутствовать зрителям, однако число болельщиков ограничат до 10 % от вместимости стадиона, а всем им придётся использовать средства индивидуальной защиты. «Зенит» возобновит игры с 20 июня матчем с ЦСКА.

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Комментарии (3)

nosname
гендир газпром-нефти, однако...
Balamut
Да у нас и допуск граждан к голосованию поправок к Конституции тоже не обязателен...
260569221
То есть тем самым, господин Дюков послал всех болельшиков и зрителей на 3 буквы??? А ничего, что основный доходы от зрителей? Может байкот им устроить?
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