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21.06.2020 17:38
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Жителя Ленобласти задержали в центре Петербурга с живыми наркотиками

Полицейские в центре Санкт-Петербурга задержали 41-летнего жителя Ленинградской области. Предполагается, что именно он выращивал в горшках 35 кустов наркосодержащих растений. Вокруг были спрятаны 17 пакетиков уже готового вещества.

Обыски прошли 16 июня, однако пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила об этом только 21 июня. За время осмотра помещений специалисты изъяли не меньше 100 граммов наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии (2)

Obseerv
Да-а, затянулась экспертиза растений в горшочках... аж 21 числа ужалось понять, что было в горшках!
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