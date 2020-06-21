Жителя Ленобласти задержали в центре Петербурга с живыми наркотиками

Полицейские в центре Санкт-Петербурга задержали 41-летнего жителя Ленинградской области. Предполагается, что именно он выращивал в горшках 35 кустов наркосодержащих растений. Вокруг были спрятаны 17 пакетиков уже готового вещества.

Обыски прошли 16 июня, однако пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила об этом только 21 июня. За время осмотра помещений специалисты изъяли не меньше 100 граммов наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.