Погода в Санкт-Петербурге сегодня почти во всём соответствует нормальным показателям конца июня. Но есть и один рекорд.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июня при переменной облачности осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было прохладно, 12–14 градусов, днём воздух прогреется до 20–22. В ближайшие пару дней будет так же, только температура начнёт повышаться на пару градусов в сутки. 23 июня возможно уже плюс 24–26 градусов.