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21.06.2020 10:01
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В Петербурге пока просто тепло, хотя есть один рекорд. А на горизонте прогнозов маячит жара

Погода в Санкт-Петербурге сегодня почти во всём соответствует нормальным показателям конца июня. Но есть и один рекорд.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июня при переменной облачности осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было прохладно, 12–14 градусов, днём воздух прогреется до 20–22. В ближайшие пару дней будет так же, только температура начнёт повышаться на пару градусов в сутки. 23 июня возможно уже плюс 24–26 градусов.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Погоду продолжает формировать антициклон, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, температурный фон сегодня, как и вчера, слегка превысит календарную норму.

Сегодняшний рекорд дня не температурный. По прогнозу «Яндекса», 21 июня ожидается самое высокое давление за 35 лет. Барометр покажет 766 мм ртутного столба, на 2 мм выше, чем было вчера. Температурные рекорды были поставлены в 1963 году, когда днём было плюс 4, и в 2006 году — плюс 30 градусов.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Djnyana
Эй-эй-эй-эй! Где мои - тридцать?! )
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