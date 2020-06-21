В Петербурге пока просто тепло, хотя есть один рекорд. А на горизонте прогнозов маячит жара
Погода в Санкт-Петербурге сегодня почти во всём соответствует нормальным показателям конца июня. Но есть и один рекорд.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июня при переменной облачности осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было прохладно, 12–14 градусов, днём воздух прогреется до 20–22. В ближайшие пару дней будет так же, только температура начнёт повышаться на пару градусов в сутки. 23 июня возможно уже плюс 24–26 градусов.
Погоду продолжает формировать антициклон, поясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, температурный фон сегодня, как и вчера, слегка превысит календарную норму.
Сегодняшний рекорд дня не температурный. По прогнозу «Яндекса», 21 июня ожидается самое высокое давление за 35 лет. Барометр покажет 766 мм ртутного столба, на 2 мм выше, чем было вчера. Температурные рекорды были поставлены в 1963 году, когда днём было плюс 4, и в 2006 году — плюс 30 градусов.