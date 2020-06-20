После жары может показаться, что в Санкт-Петербурге похолодало, но температурный фон всё ещё на 1–2 градуса выше климатической нормы. Что касается осадков, в этом вопросе у синоптиков нет единого мнения. Спасатели, видимо, на всякий случай готовят население к новой грозе.

Погоду сегодня, 20 июня, определяет надвигающийся с севера антициклон. При переменной облачности обойдется без дождей, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. https://www.facebook.com/LeusMikhail И только плотные ветры северных румбов, по его словам, «внесут в погоду толику дискомфорта».