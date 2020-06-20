Северные ветры принесли в Петербург прохладу. В вопросе дождя синоптики разошлись
После жары может показаться, что в Санкт-Петербурге похолодало, но температурный фон всё ещё на 1–2 градуса выше климатической нормы. Что касается осадков, в этом вопросе у синоптиков нет единого мнения. Спасатели, видимо, на всякий случай готовят население к новой грозе.
Погоду сегодня, 20 июня, определяет надвигающийся с севера антициклон. При переменной облачности обойдется без дождей, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. https://www.facebook.com/LeusMikhail И только плотные ветры северных румбов, по его словам, «внесут в погоду толику дискомфорта».
А вот ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает о том, что 20 июня ожидаются ливни и грозы с кратковременным усилением ветра до 12–15 м/с. Напомним, мощная гроза прошла в Санкт-Петербурге и Ленобласти 18 июня, сотрудники МЧС до утра ликвидировали её последствия. Два человека погибли (ребёнок на пляже и крановщик) и трое пострадали.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает, что в Петербурге сегодня будет преимущественно без осадков, ветер северо-восточный и восточный умеренный, а в следующие два дня — солнечно. Сегодня днём воздух прогреется до плюс 20–22 градусов, завтра сохранится такая же температура, а в понедельник станет чуть теплее — плюс 22–24 градуса.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 20 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 20 июня зафиксировано в 1963 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 4 градуса. Самое тёплое — в 2006 году, плюс 30, напоминает «Яндекс».