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20.06.2020 16:08
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Аномальное лето в России: в нескольких регионах прогнозируют заморозки

Фото: Читательница «Фонтанки» Елизавета

В ночь на 21 июня температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в нескольких областях России. К Санкт-Петербургу и центральной части страны этот прогноз не относится.

Как сообщает 20 июня ТАСС, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, заморозки ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. «Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс», — отметил метеоролог.

В Петербурге температура в июне превышает норму: зафиксировано несколько рекордов. Сейчас город возвращается к обычным для июня показателям.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елизавета

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Комментарии (1)

LGlo
Давно ли середина июня (ну чуть больше середины) стала разгаром лета??
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