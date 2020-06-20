В ночь на 21 июня температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в нескольких областях России. К Санкт-Петербургу и центральной части страны этот прогноз не относится.



Как сообщает 20 июня ТАСС, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, заморозки ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае. «Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс», — отметил метеоролог.



В Петербурге температура в июне превышает норму: зафиксировано несколько рекордов. Сейчас город возвращается к обычным для июня показателям.

