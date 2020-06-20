Пробки на КАД сегодня, 20 июня, собирает не только военная техника, но и ДТП.

На внешнем кольце между развязками с Таллинским шоссе и с Дачным проспектом, столкнулись небольшой грузовик ГАЗ и автовоз с машинами, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Они встали по обеим сторонам дороги, у отбойников, а центральные ряды засыпало грузом из ГАЗа — битыми окнами. Водители аккуратно маневрируют между обломками и осколками, снижая скорость потока.