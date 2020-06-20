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20.06.2020 14:26
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КАД тормозят не только военные: грузовик, столкнувшись с автовозом, засыпал магистраль стеклом

Пробки на КАД сегодня, 20 июня, собирает не только военная техника, но и ДТП.

На внешнем кольце между развязками с Таллинским шоссе и с Дачным проспектом, столкнулись небольшой грузовик ГАЗ и автовоз с машинами, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Они встали по обеим сторонам дороги, у отбойников, а центральные ряды засыпало грузом из ГАЗа — битыми окнами. Водители аккуратно маневрируют между обломками и осколками, снижая скорость потока.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Яндекс» на этом участке демонстрирует пробки в обе стороны.

За два часа сервис зафиксировал четыре пробки — все, вероятнее всего, по маршруту военной техники, едущей с репетиции парада Победы на Дворцовой площади:

  • 12:09 — Пискарёвский проспект, загруженность магистрали в центр 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного;
  • 12:12 — внутренняя сторона КАД от Токсовского шоссе до Шафировского проспекта, пробка 6,3 км на 35 минут;
  • 12:54 — внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до Мурманского шоссе, пробка 11,7 км на 48 минут;
  • 13:45 — внутренняя сторона КАД от Пулковского шоссе до реки Новая, пробка 8 км на 42 минуты.

В целом в Петербурге загруженность дорог составляет обычные 2 балла.

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