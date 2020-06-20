Санэпидемиологическая обстановка в Петербурге, по всей видимости, улучшилась столь значительно, что участники парада Победы решили отказаться от масок.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», решение отринуть масочный режим было принято во время генеральной репетиции, которая прошла на Дворцовой площади 20 июня. Поначалу парадные расчеты были экипированы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, однако затем поступила команда: «Маски снять!». В результате контрольное (перед парадом 24 июня) прохождение пеших колонн состоялось с открытыми лицами. Судя по всему, аналогичный демарш планируется и в день парада.

После репетиции корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем ещё одной вольности. Участников парада увезли на автобусах, однако контактировавшие с ними курсанты уехали с Дворцовой на метро. Судя по нашивкам, это были воспитанники Военно-космической академии имени Можайского. Общественный транспорт предпочли не меньше 20 человек, маски и перчатки, как того требует постановление губернатора, были не на всех.

По решению президента Владимира Путина, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. В Петербурге анонсировано 4,5 тысячи человек. От участия отказался Санкт-Петербургский университет МВД, не будет нахимовцев, Военный учебно-научный центр ВМФ представлен всего двумя парадными расчетами, хотя традиционно свою «коробку» выставляет каждый вуз, входящий в ВУНЦ.



Репетиции парада проходят на фоне общественных дискуссий о целесообразности массовых мероприятий во время пандемии коронавируса. Оперштаб Петербурга последнюю неделю демонстрирует внушающие оптимизм цифры, но губернатор Александр Беглов заявляет, что расслабляться рано, возможности городских больниц исчерпаны. В городе действует режим повышенной готовности, массовые мероприятия запрещены. Исключение сделано для парада Победы, фестиваля «Звезды белых ночей» и матча «Зенита» против «Крыльев Советов».

