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20.06.2020 12:32
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Тренировка парада на Дворцовой прошла без масок. После репетиции курсанты разъехались на метро

Санэпидемиологическая обстановка в Петербурге, по всей видимости, улучшилась столь значительно, что участники парада Победы решили отказаться от масок.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», решение отринуть масочный режим было принято во время генеральной репетиции, которая прошла на Дворцовой площади 20 июня. Поначалу парадные расчеты были экипированы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, однако затем поступила команда: «Маски снять!». В результате контрольное (перед парадом 24 июня) прохождение пеших колонн состоялось с открытыми лицами. Судя по всему, аналогичный демарш планируется и в день парада.

После репетиции корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем ещё одной вольности. Участников парада увезли на автобусах, однако контактировавшие с ними курсанты уехали с Дворцовой на метро. Судя по нашивкам, это были воспитанники Военно-космической академии имени Можайского. Общественный транспорт предпочли не меньше 20 человек, маски и перчатки, как того требует постановление губернатора, были не на всех.

автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

По решению президента Владимира Путина, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. В Петербурге анонсировано 4,5 тысячи человек. От участия отказался Санкт-Петербургский университет МВД, не будет нахимовцев, Военный учебно-научный центр ВМФ представлен всего двумя парадными расчетами, хотя традиционно свою «коробку» выставляет каждый вуз, входящий в ВУНЦ.

Репетиции парада проходят на фоне общественных дискуссий о целесообразности массовых мероприятий во время пандемии коронавируса. Оперштаб Петербурга последнюю неделю демонстрирует внушающие оптимизм цифры, но губернатор Александр Беглов заявляет, что расслабляться рано, возможности городских больниц исчерпаны. В городе действует режим повышенной готовности, массовые мероприятия запрещены. Исключение сделано для парада Победы, фестиваля «Звезды белых ночей» и матча «Зенита» против «Крыльев Советов».

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Комментарии (12)

Алёна Калистратова
У Роспотребнадзора двойные стандарты? Почему-то уже ничему не удивляюсь...
Плановые госпитализации под запретом, карантин, знаете ли...! А массовые сборища без масок - пожалуйста! И что, у нас больше некуда бюджетные средства тратить? Лучше бы медицину из @опы вытаскивать начали, в которую её последние лет 15 за гоняли...
kuk-vasyusha
Фарс
260969891
Ну, прямо таки, каждый военнослужащий проголосовал надевать или нет, и они вместе решили. Заголовок статьи прямо таки анекдот про демократию в армии.
Более того уверен, что те, кто сидел под защитой брони, и так были без масок, с масками на подбородке в любом случае.
За то новость "оптимистичная". Мы должны воспрянуть?!
Работать и отдыхать людям дайте, ТЦ и парки откройте- тогда воспрянем!
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