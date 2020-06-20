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20.06.2020 13:05
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По КАД едет военная техника, автомобилисты жалуются на пробки

Движение транспорта в восточной и южной части КАД затруднено.

К часу дня 20 июня на кольцевую вышла военная техника, участвовавшая в репетиции парада Победы на Дворцовой площади, сообщают «Фонтанке» читатели. Судя по «Яндекс.Карте», поток по КАД едет, но скорость снижена, местами образовались заторы.

В центре Петербурга ограничения снимают. Невысокая скорость движения пока на Садовой, которой было сложно из-за перекрытия Невского проспекта.

Напомним, в следующий раз движение будут перекрывать 23 июня с 16 часов. Сам парад состоится 24-го.

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Комментарии (5)

Fjfef
Провели бы морской парад, пожужжали бы самолетами и хватит. В выходной люди стоят в пробках. Зачем?
krasnonosov
Бессмысленное освоение бюджетных средств.
У очередного командира части появится загородный домик в пару этажей. А параллельно в России люди продолжают собирать средства по смс на лечение детей.
yaprotiv
ох и насуют полную панамку одному лысому деду за эти репетиции
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