Движение транспорта в восточной и южной части КАД затруднено.
К часу дня 20 июня на кольцевую вышла военная техника, участвовавшая в репетиции парада Победы на Дворцовой площади, сообщают «Фонтанке» читатели. Судя по «Яндекс.Карте», поток по КАД едет, но скорость снижена, местами образовались заторы.
В центре Петербурга ограничения снимают. Невысокая скорость движения пока на Садовой, которой было сложно из-за перекрытия Невского проспекта.
Напомним, в следующий раз движение будут перекрывать 23 июня с 16 часов. Сам парад состоится 24-го.