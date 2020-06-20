«Я снималась не для Конституции точно». В рекламе поправок использовали фото актрисы, несмотря на ее запрет

В рекламе поправок в Конституцию использовали фотографию актрисы, которая запретила публикацию своего изображения для политагитации. Как 19 июня рассказала женщина «Открытым медиа», о том, что её лицо появится на баннерах за «сохранение семейных ценностей» и изменение основного закона страны, никто не предупреждал.



По словам актрисы, её позвали сниматься в социальной рекламе. При этом при составлении контракта она особенно подчеркнула, что не разрешает использовать кадры в политических целях. Несмотря на это, снимок, на котором мужчина и женщина позируют на фоне зелени, улыбаются в камеру и держат двоих детей, появился на улицах российских городов. «Сохраним семейные ценности. Конституция 2020» – гласит надпись внизу плакатов. Показать его мы сейчас по юридическим причинам уже не можем, однако он по-прежнему размещен на биллбордах (в том числе, в Петербурге), а также опубликован в материале «Фонтанки» «Конституция в картинках. Дети, шахтеры и Пушкин зовут петербуржцев голосовать за поправки».

