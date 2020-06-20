«Я снималась не для Конституции точно». В рекламе поправок использовали фото актрисы, несмотря на ее запрет
В рекламе поправок в Конституцию использовали фотографию актрисы, которая запретила публикацию своего изображения для политагитации. Как 19 июня рассказала женщина «Открытым медиа», о том, что её лицо появится на баннерах за «сохранение семейных ценностей» и изменение основного закона страны, никто не предупреждал.
По словам актрисы, её позвали сниматься в социальной рекламе. При этом при составлении контракта она особенно подчеркнула, что не разрешает использовать кадры в политических целях. Несмотря на это, снимок, на котором мужчина и женщина позируют на фоне зелени, улыбаются в камеру и держат двоих детей, появился на улицах российских городов. «Сохраним семейные ценности. Конституция 2020» – гласит надпись внизу плакатов. Показать его мы сейчас по юридическим причинам уже не можем, однако он по-прежнему размещен на биллбордах (в том числе, в Петербурге), а также опубликован в материале «Фонтанки» «Конституция в картинках. Дети, шахтеры и Пушкин зовут петербуржцев голосовать за поправки».
«Я снималась для социальной рекламы, но не для Конституции точно. В договоре я прописала, что нельзя использовать в политических целях. Но, по словам юриста, к рекламе на баннерах не придраться», – пожаловалась журналистам актриса.
Это не первый случай неудачной пропаганды «традиционных» ценностей, которые, якобы, должны стремиться сохранить россияне. Агитационный ролик «Федерального агентства новостей» про пару мужчин, которые решили усыновить ребёнка, ранее вызвал бурную реакцию в соцсетях. Главные герои мини-фильма представлены в виде карикатурных и стереотипных персонажей. По сюжету, работники детского дома боятся их и даже отплёвываются. При этом актёр, который сыграл «маму» в гей-паре, не знал, что именно выйдет в итоге. Его уверяли, что результатом станет социальная реклама, а сюжет меняли во время работы. Осуждение видео было столь сильным, что его высмеяли в «Вечернем Урганте», а также заблокировали на YouTube. Руководство площадки сочло, что ролик содержит дискриминационные высказывания по признаку сексуальной ориентации.