Ролик про геев-усыновителей, убеждающий россиян проголосовать за поправки в Конституцию, не смог пройти мимо продюсеров шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Раскритикованное общественностью видео легло в основу пародии. Выпуск вышел в ночь на 6 июня.
Начинается ролик с заставки «Федерального агентства воспоминаний» (в оригинале «Федеральное агентство новостей»). Далее зрителям поясняют, что действие происходит в 2013 году в офисе телепередачи Comedy Woman. Участница программы Мария Кравченко ведёт съёмку на телефон и делится новостью: «У нас сегодня мальчишку на другой канал забирают». Речь идет о Дмитрии Хрусталеве, который переходит на работу на Первый канал. После этого его представляют Урганту. Они выходят из здания, и Хрусталев интересуется, где Александр Гудков.
Затем в образе карикатурного гомосексуалиста в кадре появляется комик. Ургант призывает Хрусталёва не расстраиваться, ведь теперь у него будет «настоящая, полноценная программа». Гудков же дарит новому соведущему «Вечернего Урганта» платье и говорит, что он должен сниматься в этой одежде — «так будет смешнее». Пародия завершается вопросом: «Такой "Вечерний Ургант" ты хочешь?»
Несколькими днями ранее в соцсетях появился ролик, в котором пара мужчин в 2035 году усыновляет мальчика. По сюжету, в стране не приняли поправки к Конституции, в одной из которых предлагается закрепить понятие брака как союз мужчины и женщины. Видео раскритиковали интернет-пользователи, а YouTube удалил сюжет.
Выпустившее ролик «Федеральное агентство новостей» (ФАН) входит в медиагруппу «Патриот». Попечительский совет медиагруппы возглавляет предприниматель Евгений Пригожин.