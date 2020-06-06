Ролик про геев-усыновителей, убеждающий россиян проголосовать за поправки в Конституцию, не смог пройти мимо продюсеров шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Раскритикованное общественностью видео легло в основу пародии. Выпуск вышел в ночь на 6 июня.



Начинается ролик с заставки «Федерального агентства воспоминаний» (в оригинале «Федеральное агентство новостей»). Далее зрителям поясняют, что действие происходит в 2013 году в офисе телепередачи Comedy Woman. Участница программы Мария Кравченко ведёт съёмку на телефон и делится новостью: «У нас сегодня мальчишку на другой канал забирают». Речь идет о Дмитрии Хрусталеве, который переходит на работу на Первый канал. После этого его представляют Урганту. Они выходят из здания, и Хрусталев интересуется, где Александр Гудков.

