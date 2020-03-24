Улицы Петербурга наводнила наружная реклама, которая призывает горожан не отдавать ни пяди родной земли, именем «нашего всего» сохранять родную культуру и язык и защищать память предков. Все с пометкой — Конституция-2020.

Недвусмысленные изображения появились на билбордах оператора наружной рекламы Russ Outdoor. «Родной земли не отдадим ни пяди» — сообщает один из плакатов. На нем памятник затопленным кораблям — открыточный вид туристической части Севастополя. Видимо, так нам напоминают, что в «комплексном обеде» поправок есть изменения в 67 статью: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».



Фото: t.me/nedimonspbinf (Протестный Петербург )

В ту же степь плакат «Защитим память предков». На изображении — мальчик в военной форме. Здесь все понятно: в Конституции теперь закреплено, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Сохранять родную культуру и язык авторы наглядного пособия призвали не кого-нибудь, а Александра Сергеевич Пушкина.



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Есть и более приземленные иллюстрации того, что карантин не карантин, а голосовать надо: плакаты «Ежегодная индексация пенсий» и «С уважением к человеку труда» (МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума).



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

И снова — в скрепы. На плакате «Сохраним семейные ценности» — счастливая семья с двумя разнополыми детьми. Речь идет, видимо, о поправке, которая определяет институт брака исключительно как «союз мужчины и женщины», либо о том, что юные россияне — «важнейший приоритет государственной политики России».



Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ну и наконец — «Стабильность и развитие». Наверное, это как раз о пресловутом обнулении президентских сроков Владимира Путина.



Фото: t.me/nedimonspbinf (Протестный Петербург )

Из наиболее резонансного не удалось пока найти горожанам только изображение, которое бы выставляло в положительном свете появление в Конституции слова «Бог», ну так он и так везде.

В Russ Outdoor сообщили, что всего аналогичные материалы можно увидеть на улицах порядка 300 городов России, на более чем 2 тысячах поверхностей, число это растет. Но кто заказал плакаты, назвать затруднились. Сначала неуверенно прозвучало название ОНФ, затем на уточнение корреспондента: «Может, это ЦИК?» — представитель компании согласился с этой версией. Путем дальнейших переговоров родилась гипотеза, что роль комиссии может сводиться только к согласованию внешнего вида материалов. В финале представитель оператора сообщил, что размещение все же заказал ЦИК, а денег на этом владелец билбордов не заработал. Ответить на вопрос об участии «фронта» пообещал 24 марта. Редакция направила в Центризбирком запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о причастности комиссии к созданию и размещению этих материалов.

