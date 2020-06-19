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19.06.2020 15:14
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МЧС: От урагана в Петербурге пострадали три человека, женщину вызволяли из придавленной деревом машины

Пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили 54 выезда на ликвидацию последствий непогоды, обрушившейся накануне на город.

Об итогах дня пресс-службы городского и областного МЧС отчитывается 19 июня. Из 54 выездов 15 были сделаны в помощь бригадам ГУП «Водоканал» — для откачки воды с подтопленных участков автодорог и подвальных помещений. Затоплены оказались участки Синопской, Дворцовой, Воскресенской набережных, Московского проспекта и других улиц. В Василеостровском районе было нарушено электроснабжение в 54 жилых домах.

Упавших деревьев было много. 25 из них убрали сотрудники МЧС, в том числе семь придавивших автомобили. В Петроградском районе дерево рухнуло на машину с женщиной внутри. Сама выбраться она не смогла, её деблокировали спасатели. К счастью, она не получила серьёзных травм. К полуночи работы по распиловке деревьев, закреплению и демонтажу слабо закрепленных конструкций, откачке воды были завершены. Удалось восстановить электроснабжение и движение поездов.

Фото: 78.mchs.gov.ru
Фото: 78.mchs.gov.ru
Фото: 78.mchs.gov.ru
Фото: 78.mchs.gov.ru

Всего в результате разгула стихии пострадали три человека, погибли мужчина в упавшем кране и маленький мальчик — от удара молнии.

В Ленинградской области дежурные смены 93, 94, 96 и 101-й пожарно-спасательных частей и бойцы службы пожаротушения также помогали жилищно-коммунальным службам и жителям Всеволожского района в распиловке деревьев, сваленных ветром на дороги, рельсы и линии электропередачи. За ночь было убрано более десятка деревьев в городах Всеволожске и Мурино, а также в деревнях Старая, Плинтовка и Капитолово. Работы закончили к 5 часам утра.

«Фонтанка» подробно показывала грозы, молнии, ливень, ветер и град: как танцевали в воздухе крышки люков, машины тонули в воде, а люди доставали лодки, как молнии не раз били в «Лахта Центр», как ограждения мотало по Среднеохтинскому, будто обрывки газет.

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