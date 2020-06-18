Актёра, сыгравшего выдуманного депутата Наливкина в пародийных роликах, арестовали на пять суток

На пять суток арестовала полиция актёра, сыгравшего выдуманного депутата Виталия Наливкина в сатирических роликах на YouTube-канале BARAKuda.

Как 18 июня пишет «МБХ-медиа», исполнителя роли чиновника остановили на улице 15 июня якобы за нецензурную брань. На следующий день суд назначил мужчине пять суток ареста.

«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться», — рассказал автор проекта Андрей Клочков.