Актриса, которая пародировала Ирину Волк в видео о Виталии Наливкине, получила 10 суток ареста

Суд в Уссурийске оштрафовал на тысячу рублей 43-летнюю актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую роль «представительницы МВД Уссурийского района» Марины Вульф в пародийных видео о «чиновнике» Виталии Наливкине. Причиной денежного наказания послужило незаконное ношение полицейской формы. Об этом женщина рассказала в репортаже Newsbox24.tv.



Помимо этого, как сообщила гражданка, ей назначили десять суток административного ареста, по какой статье — неизвестно.



«Кому-то не понравился, наверное, мой карьерный рост. Звезды растут не по дням, а по секундам», — объяснила Кривоносова. В юмористических роликах знаки отличия на форменной одежде героини менялись с каждым новым кадром.

