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Актриса, которая пародировала Ирину Волк в видео о Виталии Наливкине, получила 10 суток ареста

Суд в Уссурийске оштрафовал на тысячу рублей 43-летнюю актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую роль «представительницы МВД Уссурийского района» Марины Вульф в пародийных видео о «чиновнике» Виталии Наливкине. Причиной денежного наказания послужило незаконное ношение полицейской формы. Об этом женщина рассказала в репортаже Newsbox24.tv.

Помимо этого, как сообщила гражданка, ей назначили десять суток административного ареста, по какой статье — неизвестно.

«Кому-то не понравился, наверное, мой карьерный рост. Звезды растут не по дням, а по секундам», — объяснила Кривоносова. В юмористических роликах знаки отличия на форменной одежде героини менялись с каждым новым кадром.

Между тем, по словам женщины, ранее у нее уже случались «инциденты с правоохранительными органами».

Как отметила «Медиазона», в начале сентября в мировой суд поступал протокол на Кривоносову по статье о повторном за год нарушении административного надзора.

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Комментарии (13)

AlBerkut
Кто посмел обидеть будущего министра внутренних дел РФ Ирину Вулф и заодно будущего президента Наливкина? 🤔😎😂😂
ЗЫ: если что, то ему тоже штраф какой-то за что-то выписали😎
aborigenSPB
А КВНщиков предупредили? А то, и из них кого-нибудь посадят. Или Первому каналу можно, а остальным низзззя:))
avtech
дайте ссылку на ролик
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