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11.06.2020 13:08
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Уссурийская полиция начала проверку сатирического ролика с Виталием Наливкиным. Представители власти защищают честь мундира

Выдуманный персонаж Виталий Наливкин озадачил даже полицию Уссурийска. Им пришлось объяснять, что всё неправда. Также местное управление МВД начало проверку.

Уссурийская полиция напряглась после просмотра очередного ролика про председателя исполнительного совета Виталия Наливкина. В видео будто бы с его помощью следователям удалось вывести на чистую воду подполковника полиции Алексея Андрейченко, у которого по всему дому были рассованы деньги, точь-в-точь как у Захарченко.

УМВД по Уссурийску усмотрело в ролике неуважение к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Силовиков оскорбила форма, которую авторы использовали в качестве реквизита.

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Комментарии (6)

emmitya
Судя по комментам, когда вас будут грабить ил убивать, то именно к Виталию Наливкину вы и обратитесь .... Вперед, злорадствующие....
Brevnault
Контроль за проверкой возложен на председателя исполнительного совета Виталия Наливкина. Отчет о результатах - в следующем ролике.
***_555
Отличный персонаж, спасибо за рекламу.
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