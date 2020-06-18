FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +27
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 13:40
0
Печать

В «Пряжке» выявили коронавирус. Больные переводятся в «ковидные» стационары

Психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца на набережной реки Мойки закрыли на карантин из-за коронавируса. Информацию «Фонтанке» 18 июня подтвердили в комитете по здравоохранению Петербурга.

«В связи с выявлением больных с коронавирусной инфекцией в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Больные переводятся в перепрофилированные стационары», — сообщили в комитете, уточнив, что решение о конкретных мерах принимает Роспотребнадзор. «Фонтанка» направила туда соответствующий запрос.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург исчерпал возможности для перепрофилирования больниц под COVID19. А перегрузку стационаров он объяснил задержкой обработки тестов на коронавирус.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний