В «Пряжке» выявили коронавирус. Больные переводятся в «ковидные» стационары
Психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца на набережной реки Мойки закрыли на карантин из-за коронавируса. Информацию «Фонтанке» 18 июня подтвердили в комитете по здравоохранению Петербурга.
«В связи с выявлением больных с коронавирусной инфекцией в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Больные переводятся в перепрофилированные стационары», — сообщили в комитете, уточнив, что решение о конкретных мерах принимает Роспотребнадзор. «Фонтанка» направила туда соответствующий запрос.
Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург исчерпал возможности для перепрофилирования больниц под COVID19. А перегрузку стационаров он объяснил задержкой обработки тестов на коронавирус.