«Очередь существует». Беглов объяснил перегрузку больниц задержкой обработки тестов на коронавирус
Одна из причин перегрузки больниц — задержка обработки тестов на коронавирус. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. «Очередь существует», — признал он.
По его словам, сегодня в Петербурге в день в среднем делают от 18 до 28 тыс. заборов проб. Но право на исследование и обработку результатов анализов имеют всего три лаборатории — 31-я и 40-я больницы и Роспотребнадзор. При этом со стационарами может работать только Роспотребнадзор.
«Для нас это тоже проблема. Мы проводим консультации с Поповой (Анна Попова, глава Роспотребнадзора. — Прим. ред.) и Башкетовой (Наталья Башкетова, глава Роспотребнадзора по Петербургу. — Прим. ред.), чтобы стационары взяли на себя городские лаборатории. Человек ждет 7–8 дней результатов анализов, а это стоимость койко-мест», — отметил губернатор.
По его словам, 98% мест в стационарах занято пациентами средней тяжести или тяжелыми. Лечение больных средней тяжести обходится в 200–250 тыс. рублей. Тяжелых больных — от 500 тыс. до 1 млн рублей. В среднем больные находятся в стационарах 24–30 дней. «Задача — разгрузить стационары и дать возможность освободить койки», — подчеркнул губернатор.
Бизнесу, который пожаловался на долгие обработки тестов, из-за которых затягиваются больничные сотрудников, губернатор посоветовал за свой счет приобретать экспресс-тесты.