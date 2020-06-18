«Очередь существует». Беглов объяснил перегрузку больниц задержкой обработки тестов на коронавирус

Одна из причин перегрузки больниц — задержка обработки тестов на коронавирус. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. «Очередь существует», — признал он.

По его словам, сегодня в Петербурге в день в среднем делают от 18 до 28 тыс. заборов проб. Но право на исследование и обработку результатов анализов имеют всего три лаборатории — 31-я и 40-я больницы и Роспотребнадзор. При этом со стационарами может работать только Роспотребнадзор.