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18.06.2020 12:59
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«Очередь существует». Беглов объяснил перегрузку больниц задержкой обработки тестов на коронавирус

Одна из причин перегрузки больниц — задержка обработки тестов на коронавирус. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. «Очередь существует», — признал он.

По его словам, сегодня в Петербурге в день в среднем делают от 18 до 28 тыс. заборов проб. Но право на исследование и обработку результатов анализов имеют всего три лаборатории — 31-я и 40-я больницы и Роспотребнадзор. При этом со стационарами может работать только Роспотребнадзор.

«Для нас это тоже проблема. Мы проводим консультации с Поповой (Анна Попова, глава Роспотребнадзора. — Прим. ред.) и Башкетовой (Наталья Башкетова, глава Роспотребнадзора по Петербургу. — Прим. ред.), чтобы стационары взяли на себя городские лаборатории. Человек ждет 7–8 дней результатов анализов, а это стоимость койко-мест», — отметил губернатор.

По его словам, 98% мест в стационарах занято пациентами средней тяжести или тяжелыми. Лечение больных средней тяжести обходится в 200–250 тыс. рублей. Тяжелых больных — от 500 тыс. до 1 млн рублей. В среднем больные находятся в стационарах 24–30 дней. «Задача — разгрузить стационары и дать возможность освободить койки», — подчеркнул губернатор.

Бизнесу, который пожаловался на долгие обработки тестов, из-за которых затягиваются больничные сотрудников, губернатор посоветовал за свой счет приобретать экспресс-тесты.

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Комментарии (13)

260778831
С тестами все достаточно просто. Их достоверность крайне низкая - около 60%
И определить достоверность может только опытный сотрудник. Потому как писали раньше, 26 из 29 лабораторий свозят результаты на Оборонную.
Итогом проверки обычно является выбрасывание примерно 50% результатов в мусорное ведро.

Конечно можно не перепроверять, но тогда достоверность будет такая же, как при подбрасывании монетки.
Dmitrius
Избрали, блин, губернатора...
miaow
"98% мест в стационарах занято пациентами средней тяжести или тяжелыми" - и сильно им поможет, если результаты тестов будут быстрее приходить? Или предполагается среднюю тяжесть выгнать задыхаться по домам?
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