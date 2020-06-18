Беглов: Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус
Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
По его словам, сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал губернатор. Поэтому дополнительные места для больных средней тяжести будут создавать в госпитале «Ленэкспо».
«Нам далеко до победы от коронавируса. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас», — сказал губернатор. По его словам, горожанам «надо научиться жить в новых условиях», и тогда можно «шаг за шагом снимать ограничения».