FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +27
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 12:32
5
Печать

Беглов: Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус

Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

По его словам, сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал губернатор. Поэтому дополнительные места для больных средней тяжести будут создавать в госпитале «Ленэкспо».

«Нам далеко до победы от коронавируса. Инфекция никуда не делась, она живет среди нас», — сказал губернатор. По его словам, горожанам «надо научиться жить в новых условиях», и тогда можно «шаг за шагом снимать ограничения».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

🔞 Скyчаешь? Успeй завeсти новыe знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откpoвенныe любительскиe фото и видео.. ➜ https://is.gd/xhard
walker_5e4cd299a1c68
Т.е. все бабло наконец-то освоили?
efela
Так в городе полно административных зданий, которые можно переоборудовать - чем Смольный плох?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний