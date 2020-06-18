Беглов: Часть коек «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести

Часть коек госпиталя в «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

По его словам, система здравоохранения перегружена. Сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал губернатор.

Поэтому город будет развивать госпиталь «Ленэкспо». «Часть павильонов готовим под больных средней тяжести, подводим кислород, оборудуем ИВЛ, реанимацию, КТ».