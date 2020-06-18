Беглов: Часть коек «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести
Часть коек госпиталя в «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
По его словам, система здравоохранения перегружена. Сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал губернатор.
Поэтому город будет развивать госпиталь «Ленэкспо». «Часть павильонов готовим под больных средней тяжести, подводим кислород, оборудуем ИВЛ, реанимацию, КТ».
Всего в Ленэкспо будет развернуто 2,5 тысячи коек. Сейчас их 1500.
Несмотря на то, что ранее городские власти объявили о выходе заболеваемости на плато, необходимо готовиться ко второй волне, считает губернатор. «Готовимся ко второму этапу, второй волне. Возможно, это осень, когда начнут работать школы и детские сады, и погода — это ОРВИ, грипп», — сказал Беглов.
Также в городе большое количество заболеваний внебольничными пневмониями, отметил губернатор. « 90–95% — это тот же самый ковид», — заключил он.