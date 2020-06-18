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18.06.2020 11:40
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Беглов: Часть коек «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести

Часть коек госпиталя в «Ленэкспо» переоборудуют под больных средней тяжести. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 18 июня на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

По его словам, система здравоохранения перегружена. Сейчас в Петербурге 10,5 тысяч инфекционных коек. «Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — сказал губернатор.

Поэтому город будет развивать госпиталь «Ленэкспо». «Часть павильонов готовим под больных средней тяжести, подводим кислород, оборудуем ИВЛ, реанимацию, КТ».

Всего в Ленэкспо будет развернуто 2,5 тысячи коек. Сейчас их 1500.

Несмотря на то, что ранее городские власти объявили о выходе заболеваемости на плато, необходимо готовиться ко второй волне, считает губернатор. «Готовимся ко второму этапу, второй волне. Возможно, это осень, когда начнут работать школы и детские сады, и погода — это ОРВИ, грипп», — сказал Беглов.

Также в городе большое количество заболеваний внебольничными пневмониями, отметил губернатор. « 90–95% — это тот же самый ковид», — заключил он.

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Комментарии (18)

261311691
Ну что, хомячье, не хотели носить маски, хотели снятия ограничений- гулять по паркам, закупаться ширпотребом в ТЦ?
Да пожалуйста, получите. Но за эту "швабоду", за то, что вы "нерабы"- многим, очень многим придётся полежать в Ленэкспо.
dimas062
Это как? За миллиард к 500 койкам добаят по тумбочке?
SanNik
Ура. Мы победили вирус.
Самое время для парада Победы и голосования за воцарение Путина.
Отпразднуй - проголосуй - сдохни - поддержи царя и его пенсионную реформу.
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