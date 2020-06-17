«Грязное» ДТП на Богатырском попало на видео: самосвал выплеснул на «Хёндэ» жижу
Необычная авария в Приморском районе Санкт-Петербурга 17 июня обошлась без пострадавших и даже без серьёзных повреждений железа. Но водителям было очень неприятно.
«Фонтанка.ру»
На пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта при резком торможении перед регулируемым пешеходным переходом из кузова «КамАЗа» жидкая грязь выплеснулась на «Хёндэ Крету», ехавшую перед ним, сообщает «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Подписчики группы предполагают, что в кузове самосвала была жижа со дна водоёма, который чистят на Планерной. «Лучше бы поехал машину мыть, пока не застыло на таком солнышке», — отмечают в комментариях.
В распоряжении «Фонтанки» появилась видеозапись этого инцидента, сделанная камерой наружного наблюдения.