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17.06.2020 13:50
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«Грязное» ДТП на Богатырском попало на видео: самосвал выплеснул на «Хёндэ» жижу

Необычная авария в Приморском районе Санкт-Петербурга 17 июня обошлась без пострадавших и даже без серьёзных повреждений железа. Но водителям было очень неприятно.

«Фонтанка.ру»

На пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта при резком торможении перед регулируемым пешеходным переходом из кузова «КамАЗа» жидкая грязь выплеснулась на «Хёндэ Крету», ехавшую перед ним, сообщает «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Подписчики группы предполагают, что в кузове самосвала была жижа со дна водоёма, который чистят на Планерной. «Лучше бы поехал машину мыть, пока не застыло на таком солнышке», — отмечают в комментариях.

В распоряжении «Фонтанки» появилась видеозапись этого инцидента, сделанная камерой наружного наблюдения.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (7)

Mr.Long
Тут можно попытаться доказать, что внедорожник не уступил дорогу, при выезде с АЗС.
f0ntan
Самое интересное - куда КАМАЗ эту жидкую жижу вез? Когда-то в Фонтанке писали, что неподалеку отсюда в лесу находили слитую грязь, которую первоначально местные жители принимали за цемент. https://vk.com/wall-157827886_53260
Sola
Судя по видео, не только облил, но и долбанул сзади
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