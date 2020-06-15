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15.06.2020 19:35
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Возвращать одолженные бизнесменам деньги житель Петербурга пришел с ружьем. Утверждает, что обрез нашел

Петербуржец пришел к должникам в офис на Кронштадтской улице с обрезом ружья. Так он хотел их напугать и вернуть деньги.

Уголовным делом может закончиться для 52-летнего петербуржца отчаянная попытка вернуть одолженное бизнесменам. Как сообщает региональное управление МВД, мужчина пришел в офис на Кронштадтскую улицу около четырех часов дня, вооруженный обрезом. Уже после задержания он объяснил, что хотел напугать менеджера компании, которая должна ему деньги. Якобы бизнесмены на его требования и звонки не реагировали.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербуржец утверждает, что ружье нашел. В случае если экспертиза подтвердит боеспособность обреза, ему грозит уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.

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