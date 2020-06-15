Петербуржец пришел к должникам в офис на Кронштадтской улице с обрезом ружья. Так он хотел их напугать и вернуть деньги.



Уголовным делом может закончиться для 52-летнего петербуржца отчаянная попытка вернуть одолженное бизнесменам. Как сообщает региональное управление МВД, мужчина пришел в офис на Кронштадтскую улицу около четырех часов дня, вооруженный обрезом. Уже после задержания он объяснил, что хотел напугать менеджера компании, которая должна ему деньги. Якобы бизнесмены на его требования и звонки не реагировали.