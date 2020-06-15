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15.06.2020 19:23
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Стрелявший по московским полицейским оказался молодым выходцем из Ингушетии

Мужчина, который 15 июня открыл огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве, приехал из Ингушетии. Он стрелял из газового пистолета, переделанного под боевые патроны, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79–9Т открыл 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев», — цитирует собеседника РБК. Сейчас его пробивают по базам данным МВД и ФСБ на причастность к террористическим или экстремистским организациям. По адресам в Ингушетии и в Москве проводятся обыски, полиция изучает камеры наружного наблюдения рядом с местом происшествия, не исключая при этом возможность наличия у стрелка подельников.

ТАСС и РИА Новости ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что нападавший умер в больнице от полученных ранений, однако в Главном следственном управлении СК по Москве заверили, что мужчина жив.

Как сообщалось ранее, 15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту дорожные полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения. В это время прохожий начал стрелять в сотрудников ДПС, предположительно из травматического оружия. Двое полицейских были ранены. По словам очевидцев, стрельба велась почти в упор.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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Комментарии (3)

260569221
Через пару дней ждем извинения для Рамзана
Buka
И почему меня это не удивляет?
иваныч пенсионер
"Жизнь черных имеет значение!" (Black Lives Matter!).
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