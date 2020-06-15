Стрелявший по московским полицейским оказался молодым выходцем из Ингушетии
Мужчина, который 15 июня открыл огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве, приехал из Ингушетии. Он стрелял из газового пистолета, переделанного под боевые патроны, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79–9Т открыл 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев», — цитирует собеседника РБК. Сейчас его пробивают по базам данным МВД и ФСБ на причастность к террористическим или экстремистским организациям. По адресам в Ингушетии и в Москве проводятся обыски, полиция изучает камеры наружного наблюдения рядом с местом происшествия, не исключая при этом возможность наличия у стрелка подельников.
ТАСС и РИА Новости ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что нападавший умер в больнице от полученных ранений, однако в Главном следственном управлении СК по Москве заверили, что мужчина жив.
Как сообщалось ранее, 15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту дорожные полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения. В это время прохожий начал стрелять в сотрудников ДПС, предположительно из травматического оружия. Двое полицейских были ранены. По словам очевидцев, стрельба велась почти в упор.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).