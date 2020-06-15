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15.06.2020 16:57
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СМИ: В Москве таксист открыл стрельбу по сотрудникам ДПС

Неизвестный открыл стрельбу на Ленинском проспекте в столице.

«По предварительной информации, на Ленинском проспекте произошла стрельба», — сообщило 15 июня агентство «Москва».

Источник агентства рассказал, что в ходе стрельбы были ранены два инспектора ДПС. Они остановили машину для проверки, на что водитель отреагировал выстрелами. Столичный телеканал «360» уточнил, что стрельбу открыл таксист. Он также пострадал.

«Интерфакс» узнал о том, что открывшего стрельбу мужчину уже поймали. Он получил ранение при задержании. По информации агентства, стрелял таксист из травматического оружия.

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Комментарии (4)

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..... и снова "Яндекс" ....
--- 17:04, 15 июня 2020
Перестрелка полицейских с таксистом на Ленинском проспекте попала на видео
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