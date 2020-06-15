СМИ: В Москве таксист открыл стрельбу по сотрудникам ДПС

Источник агентства рассказал, что в ходе стрельбы были ранены два инспектора ДПС. Они остановили машину для проверки, на что водитель отреагировал выстрелами. Столичный телеканал «360» уточнил, что стрельбу открыл таксист. Он также пострадал.

«Интерфакс» узнал о том, что открывшего стрельбу мужчину уже поймали. Он получил ранение при задержании. По информации агентства, стрелял таксист из травматического оружия.