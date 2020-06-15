СМИ: В Москве таксист открыл стрельбу по сотрудникам ДПС
Неизвестный открыл стрельбу на Ленинском проспекте в столице.
«По предварительной информации, на Ленинском проспекте произошла стрельба», — сообщило 15 июня агентство «Москва».
Источник агентства рассказал, что в ходе стрельбы были ранены два инспектора ДПС. Они остановили машину для проверки, на что водитель отреагировал выстрелами. Столичный телеканал «360» уточнил, что стрельбу открыл таксист. Он также пострадал.
«Интерфакс» узнал о том, что открывшего стрельбу мужчину уже поймали. Он получил ранение при задержании. По информации агентства, стрелял таксист из травматического оружия.