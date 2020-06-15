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15.06.2020 18:24
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Столичная полиция рассказала о стрельбе на Ленинском проспекте. Таксист ни при чём, злодей в больнице, он словил пулю

Столичная полиция рассказала подробности ЧП на Ленинском проспекте в Москве. Ранее «Яндекс.Такси» заявил о том, что водитель не участвовал в перестрелке, как об этом рассказали СМИ. Это же подтвердили и правоохранители.

«Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения.

С целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ «О полиции», сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение», — сообщают на Петровке, 38.

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Комментарии (6)

Maalex
Хрень какая-то,то таксист стрелял,то прохожий. У прохожего ненависть к гаишникам,что прямо кушать не может?
paniker
С утра вышли на работу два оборотня,думали будут деньгу сшибать.А нет ,иначе жизнь распорядилась.
Петр Петров
народный герой
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