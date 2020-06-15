Столичная полиция рассказала о стрельбе на Ленинском проспекте. Таксист ни при чём, злодей в больнице, он словил пулю
Столичная полиция рассказала подробности ЧП на Ленинском проспекте в Москве. Ранее «Яндекс.Такси» заявил о том, что водитель не участвовал в перестрелке, как об этом рассказали СМИ. Это же подтвердили и правоохранители.
«Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения.
С целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ «О полиции», сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение», — сообщают на Петровке, 38.