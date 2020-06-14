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14.06.2020 17:19
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Трамп решил сменить предвыборные лозунги, отказавшись от «великой Америки»

Президент США Дональд Трамп и его команда из-за пандемии и экономического кризиса за пять месяцев до выборов решили сменить лозунг, с которым он выиграл свое президентство.

Об этом 14 июня пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Команда перед предвыборной кампанией решила, что лозунг «Сделаем Америку снова великой» и производное от него — «сохраним Америку великой», потеряли актуальность. Причина тому коронавирус, экономический кризис и протесты из-за убийства чернокожего сотрудником полиции. Издание отмечает, что рассматриваются такие варианты как «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее еще впереди» (The Best Is Yet to Come). Также сообщается, что якобы штаб Трампа в последнее время реже стал использовать слоган «Обещания даны, обещания выполнены».

Президентские выборы состоятся в США в ноябре 2020 года.

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Комментарии (1)

Russell
Скатертью, скатертью
Хлор-пикрин стелется
И забивается нам в противогаз,
Каждому-каждому В ЛУЧШЕЕ ВЕРИТСЯ,
Может быть выживет кто-нибудь из нас.
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