Трамп решил сменить предвыборные лозунги, отказавшись от «великой Америки»

Президент США Дональд Трамп и его команда из-за пандемии и экономического кризиса за пять месяцев до выборов решили сменить лозунг, с которым он выиграл свое президентство.



Об этом 14 июня пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Команда перед предвыборной кампанией решила, что лозунг «Сделаем Америку снова великой» и производное от него — «сохраним Америку великой», потеряли актуальность. Причина тому коронавирус, экономический кризис и протесты из-за убийства чернокожего сотрудником полиции. Издание отмечает, что рассматриваются такие варианты как «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее еще впереди» (The Best Is Yet to Come). Также сообщается, что якобы штаб Трампа в последнее время реже стал использовать слоган «Обещания даны, обещания выполнены».