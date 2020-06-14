Дрифтер на серебристом BMW за следы шин у Исаакиевского собора получил пачку протоколов
Автохама на BMW, который устроил дрифт у Исаакиевского собора и гонял по Петербургу на явно превышающей разрешенную скорости, привлекли за нарушение ПДД. Он получил 12 протоколов.
Об этом пишет автор паблика «Дорожный инспектор» на странице группы «ВКонтакте» 14 июня. По его словам, дорожная полиция Адмиралтейского района смогла разыскать водителя, его проверили на содержание в организме запрещенных при управлении автомобилем веществ, но «биологический материал чист». «Хоть на этом спасибо», — отметил автор.
Мужчине вручили 14 протоколов за нарушение ПДД — в списке его «грехов»: повреждение дороги шесть раз, дважды за правила обгона, пересечение сплошной — также шесть раз.
Видео маневров водителя было опубликовано в сети два дня назад. Этого же водителя ловили за подобным в конце мая. Тогда номера автомобиля были запачканы грязью.