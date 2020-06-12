Петербуржец на серебристом BMW X6M устроил ночной дрифт перед Исаакиевским собором. Круги на асфальте и дым из-под колёс его товарищи запечатлели на видео. Номера предварительно замазали. Ролик 12 июня появился в социальных сетях.



По данным «Дорожного инспектора», в конце мая водитель этой же машины показал высший пилотаж, скрыв номера под грязью. Как тогда выяснила «Фонтанка», такие меры не помогли нарушителю уйти от штрафа — сотрудники ГИБДД остановили машину на Невском проспекте в полдень. На владелицу BMW, 56-летнюю горожанку, зарегистрировано несколько десятков нарушений. Впрочем, тогда за рулем был мужчина.

