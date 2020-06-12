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12.06.2020 16:51
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Дрифт перед Исаакием и дым из-под колёс. Любители замазывать номера устроили ночное шоу на BMW в центре Петербурга

Петербуржец на серебристом BMW X6M устроил ночной дрифт перед Исаакиевским собором. Круги на асфальте и дым из-под колёс его товарищи запечатлели на видео. Номера предварительно замазали. Ролик 12 июня появился в социальных сетях.

По данным «Дорожного инспектора», в конце мая водитель этой же машины показал высший пилотаж, скрыв номера под грязью. Как тогда выяснила «Фонтанка», такие меры не помогли нарушителю уйти от штрафа — сотрудники ГИБДД остановили машину на Невском проспекте в полдень. На владелицу BMW, 56-летнюю горожанку, зарегистрировано несколько десятков нарушений. Впрочем, тогда за рулем был мужчина.

Кто именно упражняется в ловкости на Исаакиевской площади, со стороны не разглядеть: дым из-под шин закрывает обзор. Вероятно, на ночную прогулку неизвестные вышли ради съёмок. Ролик оформили в виде клипа. Кататься вышли глубокой ночью: судя по кадрам, на улице в центре Петербурга нет ни одного человека.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
«Ума нет – считай, калека!»©
Не перед Исаакием, а перед зданием городской прокуратуры.

Выражая явное неуважение к органам власти в ее лице, обществу, грубо нарушая правила дорожного движения и закон о тишине...
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