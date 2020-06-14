Патриарх Кирилл сам себя назначил настоятелем храма Минобороны

После освящения храма Минобороны в подмосковном парке Патриот патриарх Кирилл заявил, что сам будет его настоятелем. Он объявил его патриаршим собором.



Об этом Кирилл сказал 14 июня, после церемонии освящения собора Воскресения Христова, на которой присутствовал министр обороны. Сергей Шойгу поблагодарил патриарха за кураторство и выразил надежду, что дальнейшая служба в этом храме продолжится под знаменем патриарха. «Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — сказал Кирилл и добавил, что храм станет патриаршим собором, а он будет иметь особое попечение над богослужениями и пастырской работой.

