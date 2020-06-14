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14.06.2020 13:05
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Патриарх Кирилл сам себя назначил настоятелем храма Минобороны

После освящения храма Минобороны в подмосковном парке Патриот патриарх Кирилл заявил, что сам будет его настоятелем. Он объявил его патриаршим собором.

Об этом Кирилл сказал 14 июня, после церемонии освящения собора Воскресения Христова, на которой присутствовал министр обороны. Сергей Шойгу поблагодарил патриарха за кураторство и выразил надежду, что дальнейшая служба в этом храме продолжится под знаменем патриарха. «Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — сказал Кирилл и добавил, что храм станет патриаршим собором, а он будет иметь особое попечение над богослужениями и пастырской работой.

Строительство главного храма Минобороны завершилось к 9 мая, и тогда же должно было состояться торжественное открытие, однако помешал коронавирус. Шойгу сообщил, что официально он откроется 22 июня. На строительство ушло около 3 млрд пожертвований.

«Фонтанке» не удалось найти информацию о том, что бы за период патриаршества Кирилл обьявлял себя настоятелем каких-либо храмов. В настоящее время он также является почетным настоятелем Преображенского собора в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Главный военный патриарх всея Руси.
alex-un
Гундяев ничего не упустит.
261254291
Странная логика. А кто его должен назначать ? Римский и отфанарные папы нам не указ.
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