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14.06.2020 10:49
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

В подмосковной Кубинке прошло освящение главного храма Вооруженных сил России, за которым последовала Божественная литургия. За процессом наблюдал министр Сергей Шойгу.

«Во еже неосужденно освящение совершити храма сего, ко Твоему славословию созданному в честь и память восхищения святого», — заявил 14 июня патриарх Кирилл во время трансляции, которую вел телеканал «Звезда».

Фото: скрин: Телеканал Звезда /www.youtube.com/

Патриарх провел первую и божественную литургию в храме. Количество участников богослужения было ограничено по санитарным требованиям. На церемонии присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

Главный храм Вооруженных сил РФ был возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот». Открытие должно было состояться в день 75-летия победы, но планы изменил коронавирус. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. Он имеет несколько престолов, центральный назван в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова, остальные посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.

Фото: скрин: Телеканал Звезда /www.youtube.com/

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Комментарии (11)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... любопытно, кто ему освящает его мерседесы, яхты, недвижимость ....
krasnonosov
Почему на одиночный пикет в маске нельзя, а толпой в церковь без масок иожно?
Иван Петров
А где будет главная мечеть вооружённых сил РФ?..
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