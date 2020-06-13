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13.06.2020 19:57
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«Нам всем придется приобрести новые социальные привычки». Губернатор Петербурга рассказал про снятие ограничений

Снятие каждого ограничения в Петербурге детально обсуждалось с Роспотребнадзором, просчитывались все аргументы в пользу и против, рассказал 13 июня губернатор Александр Беглов и добавил, что на следующей неделе эта работа продолжится.

«Принимая решение совместно с Роспотребнадзором, руководствовались, в том числе, пожеланиями, которые вы оставляли в комментариях на моей странице, направляли в личные сообщения или через электронную приемную», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 15 июня в городе разрешается работа объектов розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, парикмахерских, отдельных городских бань, риелторских организаций, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов по предварительной записи, фотомастерских, фотостудий и фотоателье. Каршеринг пока остается под запретом, несмотря на то, что в столице работу сервиса уже разрешили.

Беглов добавил, что первыми результатами карантинных мер «обманываться не стоит, поскольку болезнь мало изучена и коварна».

«Нам всем придется приобрести новые социальные привычки, среди которых — безопасная дистанция и применение в быту средств индивидуальной защиты. Даже в периоды относительного эпидемического благополучия», — подчеркнул Александр Беглов.

В Петербурге, по официальным данным, выявили 20 тысяч 305 случаев заражения коронавирусом.

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Комментарии (13)

pitmenspb
Одну стойкую привычку к губернатору и его администрации - губернатор с начала не рабочих дней прививает очень успешно...
Василий Марущак
Не правда, господин губернатор. Вас то в отличии от нас, роспотребнадзор освободил от повинности носить маски.
Dmitry-spb
Парикмахерские откройте!
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