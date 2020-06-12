Главный инфекционист Минздрава: Говорить о полной победе над коронавирусом рано. «Нас ожидает проверка на зрелость»

Коронавирус в России еще далеко не побежден, а число новых случаев заражения уменьшилось, но пока недостаточно. Об этом 12 июня заявила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, пишет ТАСС.



«Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — подчеркнула Малинникова.

