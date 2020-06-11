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11.06.2020 19:33
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Кафе Civil на 8-й Советской трижды застали за обслуживанием постителей. Теперь ему грозит приостановка деятельности

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 11 июня нанес визит в кафе Civil на 8-й Советской улице. Как сообщили в ведомстве, обследование проводилось третий раз за неделю. И все три раза заведение принимало посетителей прямо в зале, тем самым нарушая правила режима повышенной готовности.

«При этом посетители заведения не использовали средств индивидуальной защиты, безопасная дистанция не соблюдалась», — сообщили в ККИ.

Управляющее заведением ООО «Маркис» будет привлечено к административной ответственности. Компании может грозить не только штраф, но и приостановка деятельности: на третий раз сотрудники комитета пришли в заведение в сопровождении представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

О том, почему петербургские рестораны возобновляют работу, несмотря на запреты, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

f0ntan
На "постителей" (транскрипция сохранена) этого ресторана, как и на него самого, видать накапали местные жители, недовольные его работой. Теперь местные жители могут спать спокойно.
261464601
Ресторан Гинза каждый день работает и никто не собирается его закрывать. Платите 40 тыс.руб депозит. М11 клуб то же, ночная жизнь бомонда продолжается. Фонтанка напишите нам расследование.
lenok0508
Такое впечатление что цель государства нашего задушить весь бизнес или загнать в кредиты по уши.Если кто и не пользовался ими сейчас хочешь выживать бери кредиты на оплату аренды и зарплат а потом в долговую яму запрыгевай т.к обещают вторую волну
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