Комитет по контролю за имуществом Петербурга 11 июня нанес визит в кафе Civil на 8-й Советской улице. Как сообщили в ведомстве, обследование проводилось третий раз за неделю. И все три раза заведение принимало посетителей прямо в зале, тем самым нарушая правила режима повышенной готовности.



«При этом посетители заведения не использовали средств индивидуальной защиты, безопасная дистанция не соблюдалась», — сообщили в ККИ.



Управляющее заведением ООО «Маркис» будет привлечено к административной ответственности. Компании может грозить не только штраф, но и приостановка деятельности: на третий раз сотрудники комитета пришли в заведение в сопровождении представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов.