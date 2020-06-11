«Чтобы мы не угробили экономику». Смольный и «Почта России» создадут самый безопасный в городе фуд-корт

Одновременно глава города сообщил, что с начала июля в городе могут заработать летние кафе, а вот перспективы перезапуска общественного питания в помещениях пока туманны. Помимо эпидемиологической ситуации, чиновников заботит воплощение в жизнь стандартов безопасности, утвержденных Роспотребнадзором. «Мы принимаем большое число требований и стандартов, административных и эпидемиологических, но есть вопрос, насколько эти стандарты применимы к жизни», — пояснил 11 июня «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

Полигоном для их испытания станет «Почтовый квартал» — комплекс зданий «Почты России», реконструкция которых была анонсирована в июне 2019 года в ходе ПМЭФ, и прилегающие к ним территории. Вероятно, на первом этапе заработают летние кафе в «проходных двориках за Главпочтамтом». Официанты в тестовом заведении будут носить защитные костюмы, посетителей рассадят на 5 метров друг от друга, сами заведения будут применять специальное оборудование для мойки посуды и обеззараживания воздуха. «Важно выработать экономическую модель, чтобы мы не угробили экономику», — сказал он.



В «Почте России» на момент публикации затруднились уточнить, где именно расположится самый безопасный в городе фуд-корт, и назвать сроки его запуска, переадресовав вопросы в Смольный. Подробнее о том, как петербургские рестораны работают в режиме ограничений, читайте в материале «Фонтанки».

