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11.06.2020 13:58
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«Чтобы мы не угробили экономику». Смольный и «Почта России» создадут самый безопасный в городе фуд-корт

Смольный намерен проверить, сможет ли ресторанный бизнес выжить, соблюдая антивирусные рекомендации Роспотребнадзора. О планах создать тестовый фуд-корт в Первой Адмиралтейской части в интервью ТАСС ранее рассказал губернатор Александр Беглов.

Одновременно глава города сообщил, что с начала июля в городе могут заработать летние кафе, а вот перспективы перезапуска общественного питания в помещениях пока туманны. Помимо эпидемиологической ситуации, чиновников заботит воплощение в жизнь стандартов безопасности, утвержденных Роспотребнадзором. «Мы принимаем большое число требований и стандартов, административных и эпидемиологических, но есть вопрос, насколько эти стандарты применимы к жизни», — пояснил 11 июня «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

Полигоном для их испытания станет «Почтовый квартал» — комплекс зданий «Почты России», реконструкция которых была анонсирована в июне 2019 года в ходе ПМЭФ, и прилегающие к ним территории. Вероятно, на первом этапе заработают летние кафе в «проходных двориках за Главпочтамтом». Официанты в тестовом заведении будут носить защитные костюмы, посетителей рассадят на 5 метров друг от друга, сами заведения будут применять специальное оборудование для мойки посуды и обеззараживания воздуха. «Важно выработать экономическую модель, чтобы мы не угробили экономику», — сказал он.

В «Почте России» на момент публикации затруднились уточнить, где именно расположится самый безопасный в городе фуд-корт, и назвать сроки его запуска, переадресовав вопросы в Смольный. Подробнее о том, как петербургские рестораны работают в режиме ограничений, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Верните Петербургу ПОЧТАМТ!
Игорь Титов
я сам в рестораны не хожу(дома кушаю), но полностью поддерживаю!!!
ProstoyChelovek
Смешно и грустно. Отрасль уже умерла. А фуд-корт от Почты России это вообще за пределами разума, самая распильная и коррумпированная структура, которой по барабану на граждан необъятной :(
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