Летние кафе в Петербурге не откроют раньше июля. Но вокруг Адмиралтейства организуют «тестовый» фудкорт

Работа общепита в Петербурге начнется не раньше июля. Об этом в интервью ТАСС 9 июня рассказал губернатор города Александр Беглов.



«В зависимости от обстановки мы планируем в июле, уже на третьем этапе снятия ограничений, разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания. Начнем с улицы, дальше будем решать по ситуации», — сказал он.



Ранее источники «Фонтанки» сообщали, что разрешение работы летних кафе обсуждалось на более раннем этапе — с 15 июня.



Также власти города обсуждают запуск в «тестовом» режиме зоны фудкорта в Первой Адмиралтейской части (территория, ограниченная Мойкой, Невой и Фонтанкой. — Прим. ред.). Там планируется «обкатать модель поведения посетителей в новой реальности» — со средствами защиты и соблюдением социального дистанцирования, сказал Беглов.

