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09.06.2020 19:04
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Летние кафе в Петербурге не откроют раньше июля. Но вокруг Адмиралтейства организуют «тестовый» фудкорт

Работа общепита в Петербурге начнется не раньше июля. Об этом в интервью ТАСС 9 июня рассказал губернатор города Александр Беглов.

«В зависимости от обстановки мы планируем в июле, уже на третьем этапе снятия ограничений, разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания. Начнем с улицы, дальше будем решать по ситуации», — сказал он.

Ранее источники «Фонтанки» сообщали, что разрешение работы летних кафе обсуждалось на более раннем этапе — с 15 июня.

Также власти города обсуждают запуск в «тестовом» режиме зоны фудкорта в Первой Адмиралтейской части (территория, ограниченная Мойкой, Невой и Фонтанкой. — Прим. ред.). Там планируется «обкатать модель поведения посетителей в новой реальности» — со средствами защиты и соблюдением социального дистанцирования, сказал Беглов.

В зону охвата «полигона», в частности, войдет общественное пространство «Новая Голландия». Но сроки эксперимента не уточняются.

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Комментарии (12)

J.Yagn
А вот почему он так медлит? Мы же на «плато» всего по 350 новых случаев в день, 80% лечатся дома? Скорые всегда успевают, койки в больницах есть?
Странно как-то...
мне одной кажется это непоследовательным?
Не Фонтанка
Уважаемый Александр Беглов , нельзя так затягивать с открытием ресторанов, ведь мы вымрем как мамонты . Где логика? Почему на парад ( где инфекция может распространиться бесконтрольно ) можно , а в рестораны где должным образом будет проходить сан. обработка нет? Вы не там видите корень зла , люди и так в городе работают , естественно организуют себе питание , проводят рабочие встречи и консультации ,на территории военных объектов а также например судах работающих на внутренних водных путях ,больницах,действует и организовано коллективное питание.Убежден ,то ,что вы сейчас не даёте работать ресторанам , профессионально организовать общественное питание никак не отразится на эпидемиологической ситуации , а вот малый бизнес связанный с общественным питанием скоро вымрет. Мы сейчас как моряки в затонувшей лодке Курск , ещё стучим по корпусу,но силы на исходе .Дайте кислород , промедление с разрешением на работу сектора общественного питания для большинства из нас нанесёт неприемлемый ущерб.
Матрёшечка
Это ......... !!!!!!!! Люди сидят без работы.....три месяца...И не только работники самих ресторанов, но и те, кто эти рестораны обслуживает. Мы все сидим без работы и без ДЕНЕГ!
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