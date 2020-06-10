ФСБ вернула в Петербург «ночного губернатора»

Меньше шести месяцев провел в лечебной исправительной колонии в Кировской области осужденный на 24 года за вымогательство, серию рейдерских захватов и организацию преступного сообщества Владимир Барсуков (Кумарин). В Петербург того, кого конце 2000-х называли «ночным губернатором», вернула следственная служба УФСБ, расследующая дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.



Как стало известно «Фонтанке», 64-летний Барсуков был привезен в следственный изолятор № 1 «Кресты» 9 июня. Информацию о том, что осужденного вернули из колонии, подтвердили его адвокаты. Пока им не удалось встретиться с доверителем, но следствие уведомило их о том, что Владимира Барсукова (Кумарина) доставили для действий по делу об убийстве Старовойтовой.

