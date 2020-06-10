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10.06.2020 13:03
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ФСБ вернула в Петербург «ночного губернатора»

Меньше шести месяцев провел в лечебной исправительной колонии в Кировской области осужденный на 24 года за вымогательство, серию рейдерских захватов и организацию преступного сообщества Владимир Барсуков (Кумарин). В Петербург того, кого конце 2000-х называли «ночным губернатором», вернула следственная служба УФСБ, расследующая дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Как стало известно «Фонтанке», 64-летний Барсуков был привезен в следственный изолятор № 1 «Кресты» 9 июня. Информацию о том, что осужденного вернули из колонии, подтвердили его адвокаты. Пока им не удалось встретиться с доверителем, но следствие уведомило их о том, что Владимира Барсукова (Кумарина) доставили для действий по делу об убийстве Старовойтовой.

В нем осужденный фигурирует как человек, который по указанию неустановленного лица, испытывавшего к депутату Госдумы сильные чувства, вплоть до ненависти, организовал вместе с бывшим депутатом нижней палаты российского парламента Михаилом Глущенко её устранение.

Отметим, что несмотря на то, что выделенное в отдельное производство дело Барсукова ФСБ обещала передать в суд еще в конце 2019 года, его этапировали в колонию Кировской области в декабре.

Помимо дела Старовойтовой, к передаче в суд готовится еще одно, где Барсуков проходит обвиняемым в заказе двух убийств своих знакомых в начале 2000-х — Георгия Позднякова и Яна Гуревского. Дело ведет Следственный комитет РФ, в нем 80 томов.

Владимир Барсуков (Кумарин) был задержан в лобби-баре в центре Петербурга летом 2007 года выездной бригадой Генеральной прокуратуры РФ. Юрий Чайка после этого рапортовал об аресте «бандита», у которого дома изъяли Эрмитаж. Однако первое обвинение «простому петербургскому пенсионеру», как он называл себя на допросах, предъявили в заказе на убийство на тот момент фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Тогда Васильев получил ранения, но выжил, а вот его водитель был убит. Затем обвинения посыпались на Барсукова как из рога изобилия — серия рейдерских захватов, вымогательство, организация преступного сообщества. В марте 2019 года Куйбышевский районный суд вынес по этим делам последний обвинительный приговор — общий срок по всем делам у Барсукова составил 24 года.

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Комментарии (3)

261738921
А может его дневным губернатором назначить? :) Вместо известно кого. Во повеселимся )))
261858571
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