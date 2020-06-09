Михаила Ефремова увезли из дома на полицейской машине. Ему предстоит допрос
Актера Михаила Ефремова, подозреваемого в смертельном ДТП в Москве, вывели из дома, усадили в машину полиции и увезли. Об этом сообщает 9 июня РИА Новости.
По данным телеканала РЕН ТВ, Ефремова якобы принудительно увезли на допрос в ЦАО Москвы по постановлению следователя. Изначально он должен был явиться туда в 11 утра.
Напомним, ранее сообщалось о том, что дом актера оцепила полиция. Ему вызывали скорую — адвокат рассказывал, что Ефремов плохо себя чувствовал.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в столице. Он был пьян и выскочил на встречную полосу, врезавшись в машину продуктового интернет-магазина. В результате скончался 57-летний Сергей Захаров. В Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем» и подчеркнули, что неважно, какое звание носит виновник подобной аварии. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, власти «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.