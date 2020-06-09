Михаила Ефремова увезли из дома на полицейской машине. Ему предстоит допрос

Актера Михаила Ефремова, подозреваемого в смертельном ДТП в Москве, вывели из дома, усадили в машину полиции и увезли. Об этом сообщает 9 июня РИА Новости.



По данным телеканала РЕН ТВ, Ефремова якобы принудительно увезли на допрос в ЦАО Москвы по постановлению следователя. Изначально он должен был явиться туда в 11 утра.



Напомним, ранее сообщалось о том, что дом актера оцепила полиция. Ему вызывали скорую — адвокат рассказывал, что Ефремов плохо себя чувствовал.

