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09.06.2020 16:27
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Михаила Ефремова увезли из дома на полицейской машине. Ему предстоит допрос

Актера Михаила Ефремова, подозреваемого в смертельном ДТП в Москве, вывели из дома, усадили в машину полиции и увезли. Об этом сообщает 9 июня РИА Новости.

По данным телеканала РЕН ТВ, Ефремова якобы принудительно увезли на допрос в ЦАО Москвы по постановлению следователя. Изначально он должен был явиться туда в 11 утра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дом актера оцепила полиция. Ему вызывали скорую — адвокат рассказывал, что Ефремов плохо себя чувствовал.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в столице. Он был пьян и выскочил на встречную полосу, врезавшись в машину продуктового интернет-магазина. В результате скончался 57-летний Сергей Захаров. В Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем» и подчеркнули, что неважно, какое звание носит виновник подобной аварии. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, власти «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... в анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.
260642011
12 лет? Это что... вот высшую меру я с трудом переношу.

-Меня посадят!
-А ты не пей. Выйдешь, человеком будешь.
Vahmistroff
"неважно, какое звание носит виновник подобной аварии"
Во-первых, начнем с того, что де-юре, суд не определил пока виновника аварии. А во-вторых, ни один из водителей-участников ДТП никаких званий не имеют. Когда проявляются высокие звания, с автомобилей-участников сразу исчезают номерные знаки и волшебным образом исчезают записи с окрестных камер наблюдения.
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