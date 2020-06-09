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09.06.2020 14:14
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Полиция оцепила дом Ефремова. Очевидцы сообщают о врачах с носилками, которые зашли в подъезд

Полиция оцепила дом актёра Михаила Ефремова в Казарменном переулке в Москве. На территорию пускают исключительно местных жителей. О действиях правоохранителей 9 июня со ссылкой на очевидцев пишет РИА Новости.

У здания дежурят машины полиции и скорой помощи. Около двух часов дня врачи с носилками направились в подъезд, где проживает актёр. Адвокат Ефремова Виталий Чернышев сообщил РИА Новости, что актер плохо себя чувствует, ему оказывают медпомощь.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в столице. Он был пьян и выскочил на встречную полосу, врезавшись в машину продуктового интернет-магазина. В результате скончался 57-летний Сергей Захаров. В Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем» и подчеркнули, что неважно, какое звание носит виновник подобной аварии. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, власти «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

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Комментарии (20)

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Супруга артиста Софья Кругликова, отвечая на вопросы представителя одного из силовых ведомств, рассказала некоторые аспекты их жизни. Она утверждает, что вокруг Михаила "собрались знакомые по бане, из каких-то органов, что ли?", а ее просили "не рыпаться".
260928241
Опохмелиться не дали , со всеми этими заморочками.
alexpv
Давайте не будем мух с котлетами путать.В Мариинке тоже половина пьяницы и наркоманы. Но талант всегда с прибабахом, потому и держат.
То что Ефремов весьма талантливый человек , сомнения нет.
То, что пьяница и убил человека и должен сидеть- тоже так и без сомнений.
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