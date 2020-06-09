Полиция оцепила дом Ефремова. Очевидцы сообщают о врачах с носилками, которые зашли в подъезд
Полиция оцепила дом актёра Михаила Ефремова в Казарменном переулке в Москве. На территорию пускают исключительно местных жителей. О действиях правоохранителей 9 июня со ссылкой на очевидцев пишет РИА Новости.
У здания дежурят машины полиции и скорой помощи. Около двух часов дня врачи с носилками направились в подъезд, где проживает актёр. Адвокат Ефремова Виталий Чернышев сообщил РИА Новости, что актер плохо себя чувствует, ему оказывают медпомощь.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в столице. Он был пьян и выскочил на встречную полосу, врезавшись в машину продуктового интернет-магазина. В результате скончался 57-летний Сергей Захаров. В Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем» и подчеркнули, что неважно, какое звание носит виновник подобной аварии. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, власти «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.