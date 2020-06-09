Полиция оцепила дом Ефремова. Очевидцы сообщают о врачах с носилками, которые зашли в подъезд

Полиция оцепила дом актёра Михаила Ефремова в Казарменном переулке в Москве. На территорию пускают исключительно местных жителей. О действиях правоохранителей 9 июня со ссылкой на очевидцев пишет РИА Новости.



У здания дежурят машины полиции и скорой помощи. Около двух часов дня врачи с носилками направились в подъезд, где проживает актёр. Адвокат Ефремова Виталий Чернышев сообщил РИА Новости, что актер плохо себя чувствует, ему оказывают медпомощь.