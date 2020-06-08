Смольный уменьшает класс автобусов. При перезапуске транспортной реформы не будут гнаться за размером

Глава комтранса Петербурга Кирилл Поляков признал, что при подготовке к реформе общественного транспорта чиновники могли «перезаложиться» с закупками автобусов большого класса. Со второй попытки в контракты могут включить и микроавтобусы.



«Не думаю, что будет существенный крен, но корректировка определенная произойдет, — рассказал Поляков 8 июня в интервью «Фонтанке». — Мы даже думаем о введении на ряде маршрутов автобусов малой вместимости. Я тут не зря ездил смотреть «Газель Сити» (малый класс. — Прим. ред.). Ко мне пришел «Пятый парк» и говорит: у меня уникальный маршрут, закрывать нельзя, но пассажиропоток слабый, смысла гонять ПАЗ там нет, разрешите перейти на малые машины. Проблем нет, подпишем допсоглашение к договору, лишь бы работу выполнял».