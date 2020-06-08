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08.06.2020 16:48
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Смольный уменьшает класс автобусов. При перезапуске транспортной реформы не будут гнаться за размером

Глава комтранса Петербурга Кирилл Поляков признал, что при подготовке к реформе общественного транспорта чиновники могли «перезаложиться» с закупками автобусов большого класса. Со второй попытки в контракты могут включить и микроавтобусы.

«Не думаю, что будет существенный крен, но корректировка определенная произойдет, — рассказал Поляков 8 июня в интервью «Фонтанке». — Мы даже думаем о введении на ряде маршрутов автобусов малой вместимости. Я тут не зря ездил смотреть «Газель Сити» (малый класс. — Прим. ред.). Ко мне пришел «Пятый парк» и говорит: у меня уникальный маршрут, закрывать нельзя, но пассажиропоток слабый, смысла гонять ПАЗ там нет, разрешите перейти на малые машины. Проблем нет, подпишем допсоглашение к договору, лишь бы работу выполнял».

Кроме того, Поляков сообщил, что новые контракты с перевозчиками планируют заключать по гибкой форме, которая позволит менять использование автобусов различного класса.

Ранее комтранс предложил провести реформу общественного транспорта 1 ноября 2021 года. Изначально предполагалось, что это произойдет в июле 2020-го. Однако в конце апреля Смольный заявил, что переносит реформу. 22 мая Госдума приняла закон, который позволяет регионам отложить преобразования на два года.

О том, как изменится реформа ко второй попытке, что ждет трамвай в Петербурге и как чиновники собираются развивать транспортный комплекс, — читайте в интервью Кирилла Полякова «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

муматор
были маршрутки частные, а теперь станут чиновничьи, да?
***_555
И стоило так пыжиться, чтобы вернуться к газелькам? Что дальше? Автобусы с буквой Т без льгот?
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