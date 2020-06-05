Смольный наметил так называемую транспортную реформу на 1 ноября 2021 года

Комтранс надеется перейти на новую модель транспортного обслуживания в Петербурге с 1 ноября 2021 года. Конкурсы на маршруты предполагается провести уже в этом году.



Как заявил 5 июня глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, до 1 ноября будет формироваться переходная модель. Конкурсы на новые маршруты объявят заранее, чтобы у перевозчиков было время закупить необходимый подвижной состав.

Напомним, в июле истекает срок действия контрактов города с коммерческими перевозчиками. Предполагалось, что к тому времени новая маршрутная сеть будет разыграна на аукционах, для чего компании должны будут обновить подвижной состав и обеспечить перевозку по регулируемому тарифу. Однако в конце апреля Смольный заявил, что переносит так называемую транспортную реформу. 22 мая Госдума приняла закон, который позволяет регионам отложить преобразования на 2 года.