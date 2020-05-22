Госдума согласилась отложить транспортную реформу на 2 года. Поправки готовили в транспортном блоке Петербурга

Во втором чтении документ был принят накануне, в третьем — 22 мая. Статья 17 вносит изменения в 220-ФЗ о регулярных перевозках от 2015 года. Именно он обязывал регионы перейти на единообразную контрактную систему перевозок через 5 лет после опубликования закона. Теперь в законе этот период изменен на 7 лет. Если сроки действующих договоров истекают до этого, их разрешается продлить. Таким образом, если раньше предполагалось, что система пассажирских перевозок изменится в июле 2020 года, то теперь отпущен срок до середины 2022-го.

По информации «Фонтанки», поправки готовились транспортным блоком Петербурга. О том, что город переносит реформу, Смольный заявил в конце апреля. Однако оставалось неясным, каким образом региональные власти смогут обойти федеральный закон. Реформа предполагает исчезновение из города коммерческих автобусных маршрутов, переход на новую маршрутную сеть. После истечения сроков договоров с коммерческими перевозчиками маршруты должны были быть разыграны на аукционах: чтобы участвовать в них, компании должны были обеспечить массовое обновление подвижного состава.



В первый год на заключение договоров в бюджете было заложено 11 млрд рублей. Речь идет о договорах полных затрат: то есть город платил бы исполнителю, при этом отказавшись от субсидий и забирая всю выручку от перевозки пассажиров (5 млрд). На текущей неделе депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект корректировки бюджета на 2020 год, из которого реформа вычеркнута.

