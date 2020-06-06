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06.06.2020 23:10
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Фильм Дэвида Линча или гигантский казу? Как звучит отремонтированный мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско

Знаменитый висячий мост через пролив Золотые Ворота в США начал петь после ремонта. Об этом 6 июня пишет The Guardian.

Сильный западный ветер, проходя через изменённые ограждения вдоль велодорожек, превращается в космическую музыку, которую слышат жители за три мили от сооружения. Одни сравнивают это со звуком гигантского казу (американского народного инструмента), другие — с сопровождением фильмов Дэвида Линча.

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