Фильм Дэвида Линча или гигантский казу? Как звучит отремонтированный мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско
Знаменитый висячий мост через пролив Золотые Ворота в США начал петь после ремонта. Об этом 6 июня пишет The Guardian.
Сильный западный ветер, проходя через изменённые ограждения вдоль велодорожек, превращается в космическую музыку, которую слышат жители за три мили от сооружения. Одни сравнивают это со звуком гигантского казу (американского народного инструмента), другие — с сопровождением фильмов Дэвида Линча.