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06.06.2020 14:40
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98-летняя петербурженка собрала 4 млн руб. для семей медиков, умерших от коронавируса

98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала 4 050 000 рублей для семей врачей и медработников, погибших от коронавируса, говорится 6 июня на сайте проекта.

Средства, которые перечислили слушатели фронтовых историй ветерана ВОВ, получили 135 семей из разных регионов России.

Больше всего пожертвований ушло в Дагестан, где сложилась очень тяжелая эпидемиологическая обстановка. «Каждой семье было перечислено по 30 000 рублей», — отмечается в сообщении.

Предыдущая планка — 3 млн рублей была взята 13 мая. Сбор помощи продолжается — Зинаида Корнева, прошедшая войну от Сталинграда до Берлина, продолжает рассказывать истории об этом периоде своей жизни.

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Комментарии (9)

Эмодзи
Молодец, женщина!
RemyMartin
Новостями об очередной благотворительной планке, взятой это почтенной леди, фонтань решила задолбать читателей?
Владислав Гольянов
Ага, типа "наш ответ англичанам")
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