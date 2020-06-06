98-летняя петербурженка собрала 4 млн руб. для семей медиков, умерших от коронавируса

98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала 4 050 000 рублей для семей врачей и медработников, погибших от коронавируса, говорится 6 июня на сайте проекта.

Средства, которые перечислили слушатели фронтовых историй ветерана ВОВ, получили 135 семей из разных регионов России.

Больше всего пожертвований ушло в Дагестан, где сложилась очень тяжелая эпидемиологическая обстановка. «Каждой семье было перечислено по 30 000 рублей», — отмечается в сообщении.

Предыдущая планка — 3 млн рублей была взята 13 мая. Сбор помощи продолжается — Зинаида Корнева, прошедшая войну от Сталинграда до Берлина, продолжает рассказывать истории об этом периоде своей жизни.