98-летняя петербурженка Зинаида Корнева взяла новую высоту, собрав 3 млн руб. для семей медиков, умерших от коронавируса
98-летняя петербурженка Зинаида Корнева собрала 3 миллиона 17 тысяч рублей для семей российских врачей, погибших в результате заражения коронавирусом. Слушатели фронтовых историй ветерана ВОВ перечислили всю необходимую сумму к 13 мая. Об этом свидетельствуют данные счётчика на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда.
Накануне 1 миллион 110 тысяч рублей уже были распределены между 37 семьями медиков. Каждой было направлено 30 тысяч рублей.
«Деньги продолжают распределяться ежедневно. Перевод средств осложняется отсутствием контактов и реквизитов родственников погибших врачей, поиском которых занимаются волонтеры. Имена врачей мы берем из «Списка памяти», который собирают и ведут сами врачи. На сегодня в нем уже более 150 медицинских работников, погибших в войне с вирусом. К сожалению, с каждым днем этот список увеличивается и собранных средств не хватит, чтобы помочь всем», — пишут организаторы, добавляя, что сбор на цифре в 3 миллиона остановлен не будет.
Тем временем Зинаида Корнева, прошедшая всю войну от Сталинграда до Берлина, продолжает рассказывать истории об этом периоде своей жизни. Их можно послушать тут, а поближе познакомиться с бабушкой Зиной — в материале «Фонтанки».