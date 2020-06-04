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04.06.2020 15:43
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Портал «Госуслуги» уже завтра готов принимать заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о готовности с 5 июня принимать заявки от россиян, которые захотят по Интернету принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны.

«Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка [электронного голосования] будет принято», — цитирует https://tass.ru/obschestvo/8648853 4 июня заявление главы Минкомсвязи Максута Шадаева ТАСС.

По его словам, электронная форма заявления была подготовлена после согласования с ЦИК.

Администрация Санкт-Петербурга сегодня, 4 июня, уже обратилась в Центризбирком с заявлением о проведении электронного голосования.

Владимир Путин назначил плебисцит на 1 июля, посчитав этот день «вполне подходящей датой». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что коронавирус голосованию не помешает.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (5)

вадики
Уж в интернете то мы их переголосуем
lsv.spb
Очень удобно. И никуда ходить не надо.
Kot Piter
Смешно их слушать! Вот так будет проходить голосование:
https://www.fontanka.ru/2020/05/13/69256873/
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