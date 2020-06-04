Портал «Госуслуги» уже завтра готов принимать заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о готовности с 5 июня принимать заявки от россиян, которые захотят по Интернету принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны.
«Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка [электронного голосования] будет принято», — цитирует https://tass.ru/obschestvo/8648853 4 июня заявление главы Минкомсвязи Максута Шадаева ТАСС.
По его словам, электронная форма заявления была подготовлена после согласования с ЦИК.
Администрация Санкт-Петербурга сегодня, 4 июня, уже обратилась в Центризбирком с заявлением о проведении электронного голосования.
Владимир Путин назначил плебисцит на 1 июля, посчитав этот день «вполне подходящей датой». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что коронавирус голосованию не помешает.
Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.