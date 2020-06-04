Портал «Госуслуги» уже завтра готов принимать заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о готовности с 5 июня принимать заявки от россиян, которые захотят по Интернету принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны.

«Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка [электронного голосования] будет принято», — цитирует https://tass.ru/obschestvo/8648853 4 июня заявление главы Минкомсвязи Максута Шадаева ТАСС.