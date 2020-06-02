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02.06.2020 12:59
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Песков: Коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента уверен, что эпидемиологическая ситуация в стране никак не скажется на явке плебисцита, назначенного Владимиром Путиным на 1 июля.

«Мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — цитирует 2 июня Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране «постепенно улучшается», что учитывалось при выборе даты для голосования. При этом Песков отказался от прогноза по явке.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предположил, что плебисцит может состояться в один день с парадом Победы. Глава государства выбрал для парада 24 июня. СМИ предположили, что голосование пройдет 1 или 8 июля. Путин посчитал, что первый день июля — это «вполне подходящая дата».

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Комментарии (14)

260738551
Беда в том, что если я тебе не верю, то я не могу верить твоим словам о том, что тебе можно верить.
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Доктор Хаус
***_555
Наталья Башкетова пояснила, что в Петербурге не соответствуют критериям параметры, установленные федеральным Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер. «Следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков, ни торговых центров», — также сообщила руководитель петербургского Роспотребнадзора.
Vdemenkov1965
Ты Письков лжешь как всегда.
Пора выгонять тебя как иностранного агента.
Женушка то американский паспорт сдала?
Лжепатриот вот ты кто.
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