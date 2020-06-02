Песков: Коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента уверен, что эпидемиологическая ситуация в стране никак не скажется на явке плебисцита, назначенного Владимиром Путиным на 1 июля.

«Мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — цитирует 2 июня Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране «постепенно улучшается», что учитывалось при выборе даты для голосования. При этом Песков отказался от прогноза по явке.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предположил, что плебисцит может состояться в один день с парадом Победы. Глава государства выбрал для парада 24 июня. СМИ предположили, что голосование пройдет 1 или 8 июля. Путин посчитал, что первый день июля — это «вполне подходящая дата».